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В Улан-Удэ росгвардейцы провели открытый урок в школе

В Улан-Удэ росгвардейцы провели открытый урок в школе
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Второклассники с интересом слушали росгвардейца

Патриотический урок, посвящённый Дню образования вневедомственной охраны, росгвардейцы провели в подшефном кадетском классе средней общеобразовательной школы № 25 в Улан-Удэ. Занятие также оценили представители республиканских образовательных организаций, которые посетили учебное заведение в рамках курса повышения квалификации.

На уроке заместитель начальника отдела кадров управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии подполковник полиции Антон Соболев рассказал второклассникам об истории вневедомственной охраны, как сотрудники несут службу в Росгвардии, а также продемонстрировал экипировку группы задержания.


Школьники с удовольствием примеряли на себя бронежилеты, каски, перчатки, с интересом рассматривали аптечку и сухпаёк - индивидуальный рацион питания на одни сутки.

- Кадетский класс мы открыли в этом году, когда к нам обратилось руководство школы в лице советника директора по воспитательной работе Татьяны Ильиничной Усыниной, которая также является классным руководителем 2 «б», - рассказал подполковник полиции Антон Соболев. – Основная цель – это, конечно же, патриотическое воспитание. На примерах героев прошлого и современности мы прививаем детям истинные ценности, такие как любовь к Родине, уважение к старшим, честность, смелость.

Маленькие кадеты продемонстрировали гостям, чему уже научились, – приветствие кадета и дисциплину в классе.


- Наши кадеты-второклассники очень радуются, когда занятия проводят офицеры Росгвардии. Кадеты уже научились отличать звания офицеров, строиться в 4 колонны, правильно отвечать и задавать вопросы старшему по званию. Поэтому в качестве одной из показательных площадок во время проведения семинара по воспитательной работе мы выбрали занятие с кадетами, - отметила Татьяна Усынина.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии будут проводить для кадет ознакомительные экскурсии в ведомственный музей и подразделения управления, а также проводить занятия по правовым основам. В дальнейшем росгвардейцы начнут практические занятия по строевой подготовке, сборке-разборке учебного оружия и основам самообороны, сообщили в пресс-службе ведомства. 
Росгвардия дети патриотическое воспитание

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