В Улан-Удэ разобрались с косяками после многомиллионного ремонта дороги



Местные обратились с жалобами к общественникам, а те, в свою очередь – в комитет по строительству городской администрации. Спустя месяц дело так и



- При этом проектная документация предусматривает занижение бордюрных камней и устройство заездных карманов к частному сектору. Местным жителям пришлось самостоятельно решать проблему подручными способами, – рассказали ранее в официальном telegram-канале Народного фронта.



Владельцы жилых построек укладывали возле высоких бордюров деревянные доски, чтобы «преодолеть» препятствие и подъехать к воротам. И так – по всей улице Лазо. «Фронтовики» направили обращение в прокуратуру, чтобы в надзорном ведомстве ответственных обязали довести дорогу до ума. Местные обратились с жалобами к общественникам, а те, в свою очередь – в комитет по строительству городской администрации. Спустя месяц дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Бордюры мешали людям подъехать к домам.- При этом проектная документация предусматривает занижение бордюрных камней и устройство заездных карманов к частному сектору. Местным жителям пришлось самостоятельно решать проблему подручными способами, – рассказали ранее в официальном telegram-канале Народного фронта.Владельцы жилых построек укладывали возле высоких бордюров деревянные доски, чтобы «преодолеть» препятствие и подъехать к воротам. И так – по всей улице Лазо. «Фронтовики» направили обращение в прокуратуру, чтобы в надзорном ведомстве ответственных обязали довести дорогу до ума.



Это возымело эффект. После вмешательства надзорного ведомства подрядная организация устранила нарушения и организовала доступный съезд жителей к своим домам. Фотоподтверждение активисты тоже опубликовали в Telegram.



Ещё в августе в региональном отделении Народного фронта рассказали о ситуации, в которой оказались жильцы домов на двух улицах в Улан-Удэ – Лазо и Дальненагорная. Там был в разгаре ремонт дорог, на который выделили 91 миллион рублей.Подрядчик обустроил тротуары и уложил бордюры, отделяющие пешеходные дорожки от проезжей части. Однако про подъезды к жилым постройкам почему-то забыл – впрочем, как и про ливнёвки.