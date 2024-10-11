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В Улан-Удэ разобрались с косяками после многомиллионного ремонта дороги

В Улан-Удэ разобрались с косяками после многомиллионного ремонта дороги
Общество,  Фото:ОНФ
На обновлённой улице наконец-то сделали съезды к домам

Ещё в августе в региональном отделении Народного фронта рассказали о ситуации, в которой оказались жильцы домов на двух улицах в Улан-Удэ – Лазо и Дальненагорная. Там был в разгаре ремонт дорог, на который выделили 91 миллион рублей.

Подрядчик обустроил тротуары и уложил бордюры, отделяющие пешеходные дорожки от проезжей части. Однако про подъезды к жилым постройкам почему-то забыл – впрочем, как и про ливнёвки.

Местные обратились с жалобами к общественникам, а те, в свою очередь – в комитет по строительству городской администрации. Спустя месяц дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Бордюры мешали людям подъехать к домам.

- При этом проектная документация предусматривает занижение бордюрных камней и устройство заездных карманов к частному сектору. Местным жителям пришлось самостоятельно решать проблему подручными способами, – рассказали ранее в официальном telegram-канале Народного фронта.

Владельцы жилых построек укладывали возле высоких бордюров деревянные доски, чтобы «преодолеть» препятствие и подъехать к воротам. И так – по всей улице Лазо. «Фронтовики» направили обращение в прокуратуру, чтобы в надзорном ведомстве ответственных обязали довести дорогу до ума.
 
Это возымело эффект. После вмешательства надзорного ведомства подрядная организация устранила нарушения и организовала доступный съезд жителей к своим домам. Фотоподтверждение активисты тоже опубликовали в Telegram.
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