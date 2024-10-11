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Пауэрлифтер из Бурятии стала второй на кубке России

Пауэрлифтер из Бурятии стала второй на кубке России
Общество,  Фото:федерация пауэрлифтинга РБ
Она выиграла серебро в троеборье классическом

С 5 по 12 октября в Ямало-Ненецком автономном округе, в городе Ноябрьске проходит кубок России по пауэрлифтингу. Состязания собрали около 500 участников из 50 регионов страны, которые выступают в 88 категориях.

9 октября на кубке спортсменка из Бурятии Елена Былкова выполнила норматив мастера спорта международного класса. Также она заняла второе место в троеборье классическом в весовой категории 69 кг с результатом 440 кг (147,5+97,5+195).

Спортсменку тренирует Владимир Колмаков, сообщает федерация пауэрлифтинга РБ.
Бурятия спорт кубок России пауэрлифтинг

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