Лучники Бурятии стали призёрами первенства России

Соревнования прошли в столице Кубани
С 30 сентября по 5 октября в Краснодаре, на стадионе «Динамо» прошло первенство России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 47 регионов России.
Отличились на первенстве России лучники из Бурятии. Так, в блочном луке у юниоров серебряную медаль первенства России выиграл Егор Уладаев. В командной стрельбе из классического лука у юниоров серебро соревнований завоевали Александр Гонгоров, Санжэ Цыдыпов и Савелий Шатаев. В блочном луке третье место заняла команда республики в составе Бато Ангархаева, Амгалана Баирова и Егора Уладаева.
Среди кадетов серебряные медали в командной стрельбе из классического лука завоевали Арсалан Дамдинов, Бэлигто Доржиев и Игнатий Егоров.
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