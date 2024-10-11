Лучники Бурятии стали призёрами первенства России

С 30 сентября по 5 октября в Краснодаре, на стадионе «Динамо» прошло первенство России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 47 регионов России.Отличились на первенстве России лучники из Бурятии. Так, в блочном луке у юниоров серебряную медаль первенства России выиграл Егор Уладаев. В командной стрельбе из классического лука у юниоров серебро соревнований завоевали Александр Гонгоров, Санжэ Цыдыпов и Савелий Шатаев. В блочном луке третье место заняла команда республики в составе Бато Ангархаева, Амгалана Баирова и Егора Уладаева.Среди кадетов серебряные медали в командной стрельбе из классического лука завоевали Арсалан Дамдинов, Бэлигто Доржиев и Игнатий Егоров.