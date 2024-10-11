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Драка оленей попала на видео в Бурятии

Драка оленей попала на видео в Бурятии
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Самцы часто дерутся между собой в период гона

Видеоловушка в Тункинском национальном парке сняла дерущихся оленей.



- Гон оленей начинается с середины сентября и идёт по октябрь. В то время как остальное время самцы проводят отдельно. Рёв оленей можно слышать около месяца, а его отголоски разносятся очень далеко, за несколько километров. Голос ревущего оленя включает в себя самые различные звуки, от хриплых до низких и протяжных. Самое точное определение рёва оленей — это «трубный голос», - пояснили в национальном парке.

В период гона самцы часто дерутся между собой. Благодаря этим боям животные устанавливают первенство. Во-первых, победители сражений становятся вожаками небольших гаремных стад, в которые входят самки, оленята весеннего отела, а также годовалый молодняк. Во-вторых, победитель боя становится лидером территории.

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