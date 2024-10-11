Драка оленей попала на видео в Бурятии

Самцы часто дерутся между собой в период гона
Видеоловушка в Тункинском национальном парке сняла дерущихся оленей.
- Гон оленей начинается с середины сентября и идёт по октябрь. В то время как остальное время самцы проводят отдельно. Рёв оленей можно слышать около месяца, а его отголоски разносятся очень далеко, за несколько километров. Голос ревущего оленя включает в себя самые различные звуки, от хриплых до низких и протяжных. Самое точное определение рёва оленей — это «трубный голос», - пояснили в национальном парке.
В период гона самцы часто дерутся между собой. Благодаря этим боям животные устанавливают первенство. Во-первых, победители сражений становятся вожаками небольших гаремных стад, в которые входят самки, оленята весеннего отела, а также годовалый молодняк. Во-вторых, победитель боя становится лидером территории.
Там появилось почти четыре десятка новых фонарей
Это связано в ремонтными работами
Мощная магнитная буря вызвала полярное сияние по всей России
На ней проведут аварийно-восстановительные работы
Таковы показатели с начала года
Заявки принимаются до 20 октября
Местами ожидается сильный ветер
Мероприятие проводится для творчески одарённых подростков республики
В Заиграевском районе состоится первенство по гиревому спорту
Они проведут обряды для защиты военнослужащих
По случаю праздника в республике проведут торжественное мероприятие
Для старшеклассников предложат 32 программы обучения
Первый из них прошёл 4 октября
Для 14 тысяч жителей города отремонтировали тепло- и водоснабжение
Они уверяют, что жителям республики готовы платить по 70 с лишним тысяч в месяц