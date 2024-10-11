В Бурятии отпраздновали юбилей старейшего фольклорного ансамбля

В Бурятии народному фольклорному хору «Магтаал» исполнилось 50 лет. 10 октября в Улан-Удэ, в Бурятском театре драмы прошёл юбилейный концерт базового коллектива центра народного творчества, старейшего фольклорного ансамбля республики.Юбилейный концерт начался с церемонии награждения старейшин и участников ансамбля. Они были отмечены наградами, благодарственными письмами и приветственными адресами от имени правительства республики, министерства культуры Бурятии, межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры» и ассоциации землячеств этнической Бурятии.- Уважаемые наши почитатели, именно почитатели, спасибо вам за уважение к старинной бурятской песне, уважение к нашей древней культуре. Я благодарю сегодняшний зал за ваше внимание к нам! Я вас прошу: не забывайте песню, песня – это душа народа, это вечный зов к своей земле. Я вас прошу, любите песню, — обратилась к зрительному залу основательница ансамбля Алла Балдаева.Как рассказали в республиканском центре народного творчества, в 1974 году Алла Балдаева, собрав вокруг себя знатоков и любителей песенного наследия предбайкальских и забайкальских бурят, создала один из первых в республике фольклорных коллективов, назвав его именем «Магтаал» (бур. «восхваление»). За несколько лет он стал одним из самых ярких и самобытных фольклорных хоров республики и задал импульс возрождению традиций бурятской песенной культуры и появлению новых любительских коллективов.В 1981 году ленинградская студия грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку с 23 песнями в исполнении певческого коллектива. И в том же году «Магтаал» стал базовым коллективом республиканского центра народного творчества.Благодаря труду участников коллектива со старинными бурятскими народными песнями познакомились зрители не только в регионах нашей страны, но и далеко за её пределами. Хор с большим успехом представлял народное искусство Бурятии на многих творческих конкурсах и фестивалях. За полувековую свою историю «Магтаал» может гордиться выступлениями в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Японии, Китае, Монголии, Казахстане, Греции, Франции, Бельгии, Голландии, Франции, Испании, Египте и США.В настоящее время «Магтаал» продолжает творчески расти и развиваться. В этом году хор стал обладателем гран-при конкурса среди базовых коллективов РЦНТ на праздновании национального спортивно-культурного праздника «Наадан-Сурхарбаан».