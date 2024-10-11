На Ольхоне засняли ревущего изюбря на смартфон

Можно ли снять крупное копытное на камеру смартфона в диком лесу? На первый взгляд это может показаться невозможным. Однако на днях обратное доказал Павел Жовтюк, заместитель начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Он сумел запечатлеть зверя на видео буквально в 10 метрах от себя.Специалист проводил учётные работы копытных на острове Ольхон в Иркутской области: сентябре и октябре изюбри находятся в состоянии гона, и самцы издают громкий рёв, привлекая самок и предупреждая о своём решительном настроении потенциальных соперников. По голосам их и считают — специалисты отличают тембр голоса и другие вокальные данные каждого зверя. Один из «поющих» изюбрей оказался в непосредственной близости от учётчика, и тот не растерялся: включил камеру на смартфоне.- От холода руки непрофессионального оператора немного дрожали, но кадры того стоили: зверь, подав голос, продолжал двигаться прямо на человека! В какой-то момент мужчине пришлось присесть, чтобы стать ещё менее заметным. Секунды растянулись, расстояние между зверем и человеком всё сокращалось… И вот настал миг, когда одно неловкое движение выдало наблюдателя. Животное, несмотря на свой немаленький вес, за секунду развернулось и буквально за пару прыжков исчезло в кустах, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».- Словами пережитые эмоции не передать, — рассказал Павел Жовтюк. – Это восторг на максимуме. А если говорить о серьёзном, то именно такие моменты вдохновляют на работу. Потому как сейчас на острове Ольхон, при существующих мерах охраны животных, снять кадры с диким зверем потенциально может каждый, кто имеет камеру. Те же изюбри не знают прессинга со стороны охотников и становятся менее настороженными по отношению к человеку. Они, конечно, не утрачивают своих инстинктов, опасаются людей, но всё же выходят на окраины населённых пунктов и к дорогам. Мало кто знает, но в истории Ольхона было два периода, когда животных просто физически выбивали – уничтожали до последнего. Это было во времена Великой Отечественной войны, когда людям нужно было выжить самим и обеспечить нужды фронта, и уже после образования в 1986 году Прибайкальского национального парка: в 90-х годах инспекторского состава критически не хватало, а людей с оружием — наоборот, на Ольхоне было очень много. И в том, и в другом случае популяции приходилось искусственно восстанавливать, завозить генетически похожее на аборигенное, поголовье с материка. Наша главная задача сейчас в том, чтобы сберечь достигнутый результат. Позволить людям снова видеть эту первозданную дикую красоту. Скоро будем подводить итоги учётных работ, рассчитываем на хороший результат.