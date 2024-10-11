В школе Бурятии обновили учебный корпус

Закаменский «Агрокласс» теперь работает в новом учебном корпусе. Его открытие прошло 9 октября в селе Хамней Закаменского района Бурятии. Здесь, в учебном корпусе № 3, расположились кабинет «Агрокласса», кабинет технологии и столовая.- Новоселье состоялось благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». По нему отремонтировали старое здание школьного интерната, а школа передала кабинету «Агрокласса» оборудование, полученное по проекту «Цифровая образовательная среда», - рассказала Ольга Дармаева, руководитель «Агрокласса», педагог дополнительного образования РЭБЦ.Как сообщили в пресс-службе ресурсного эколого-биологического центра РБ, ученики «Агрокласса» приняли самое активное участие в открытии корпуса: продемонстрировали гостям много интересного и познавательного – на дегустации можно было понять вкусовые различия сортов картофеля, в фойе организовали выставку урожая с пришкольного участка и показали преимущества работы нового оборудования. Во дворе школы развернулась ярмарка «Своё. Родное», для которой небольшие прилавки, полностью заставленные дарами осени, смастерили родители школьников. Ребята из соседних Бургуйской и Хуртагинской школ приняли участие в ролевой профориентационной игре «Перспектива».