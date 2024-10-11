В Бурятии пробегут 10 км в честь Хамбо-ламы

12 октября в Селенгинском районе Бурятии пройдёт открытый республиканский легкоатлетический пробег, посвящённый X Пандито Хамбо-ламе Дампилу Гомбоевичу Гомбоеву. Дистанцию пробегут в местности от субургана возле улуса Цайдам до села Гусиное озеро.Чтобы принять участие нужно отправить заявку на электронную почту: selenga-sport@mail.ru, сообщает администрация Селенгинского района.Регистрация участников начнётся с 9:00. Старт пробега будет дан в 10:30. Участвовать могут все желающие, имеющие медицинский допуск. Возраст участников не ограничен.Спортсмены в возрастных категориях 2012-2014 гг.р., 2010-2011 гг.р., 2008-2009 гг.р., 2006-2007 гг.р. пробегут 1 609 м. А бегуны 1995-2005 гг.р., 1985-1994 гг.р., 1975-1984 гг.р., 1965-1974 гг.р. и старше — 11 км.Предусмотрены денежные призы, медали и дипломы для призёров в каждой возрастной категории. Абсолютные победители на дистанции 10 км получат специальные призы.