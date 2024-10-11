На выходные в центре Улан-Удэ изменится схемы движения автобусов



- муниципальные автобусы на маршрутах № 3, 3А, 37: движение в сторону ул. Свободы будет организовано через ул. Ленина – ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина – ул. Профсоюзная – ул. Шмидта - ул. Советская – ул. Свободы - далее по утверждённым схемам;



- маршруты № 2, 2А, 3 (частный), 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97, 97К: движение в сторону ул. Свободы будет организовано через ул. Смолина – ул. Профсоюзная – ул. Шмидта - ул. Советская – далее по утверждённым схемам.





В обратном направлении движение автобусов не изменится.



Горожан просят быть внимательными на дорогах и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.





В центре Улан-Удэ с полуночи 12 октября по 5:30 14 октября на участке дороги по улице Советская, на пересечении с улицей Смолина, будет проводиться ремонт ливневой канализации, сообщили в комитете по транспорту.Из-за этого некоторые автобусы будут ездить по изменённым маршрутам: