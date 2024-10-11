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В Бурятии завершена рекультивация свалки в Ильмовой пади

В Бурятии завершена рекультивация свалки в Ильмовой пади
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
В Кяхтинском районе проверили бывшую свалку

В городе Кяхта успешно завершилась рекультивация свалки, расположенной в местности Ильмовая падь. С проверкой приехали депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов и министр природных ресурсов РБ Наталья Тумуреева.

Как сообщает администрация Кяхтинского района, работы проводились в течение 2022–2023 годов и включали три основных этапа: подготовительный, технический и биологический. В 2022 году завершился подготовительный этап и начался технический. В 2023 году был проведён второй, технический этап, в ходе которого были выполнены следующие работы: укладка георешётки, завоз щебня, создание дренажного слоя, устройство прослойки из нетканого синтетического материала, укладка бентонитовых матов, укладка дренажного геокомпозитного мата, установка трубопроводов и вентиляционных систем.

После этого подрядчики приступили к биологическому этапу рекультивации, в рамках которого был создан плодородный слой почвы, внесены удобрения и засеяна поверхность свалки.

Рекультивация свалки прошла по федеральной программе «Чистая страна». Было рекультивировано 178 846,151 куб. м отходов протяжённостью 800 метров.
Бурятия Кяхта свалка рекультивация

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