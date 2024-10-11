В Агинском округе стартуют всероссийские борцовские соревнования

Турнир посвящён памяти Алдара Цыденжапова
Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, посвящённые памяти Героя России Алдара Цыденжапова стартовали сегодня 11 октября в Агинском Бурятском округе. Турнир проходит в Агинском, в спортивном комплексе «Бургэд».
Сегодня состоялись мандатная комиссия, судейская коллегия и жеребьёвка, сообщает министерство спорта Забайкалья.
Программа соревнований
12 октября
08:00 – Взвешивание
10:00 – Начало соревнований
14:00 – Торжественное открытие
13:00 – Полуфинальные схватки
13 октября
11:00 – Утешительные встречи и финалы за 3-5 место
15:15 – Финалы за 1-2 место. Награждение
Возрастное ограничение: 6+.
Участие примут уроженцы Бурятии, Иркутской области и Забайкалья
Турнир посвящён памяти Алдара Цыденжапова
Второй этап соревнований проведут в эту субботу
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