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В Агинском округе стартуют всероссийские борцовские соревнования

В Агинском округе стартуют всероссийские борцовские соревнования
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир посвящён памяти Алдара Цыденжапова

Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, посвящённые памяти Героя России Алдара Цыденжапова стартовали сегодня 11 октября в Агинском Бурятском округе. Турнир проходит в Агинском, в спортивном комплексе «Бургэд».

Сегодня состоялись мандатная комиссия, судейская коллегия и жеребьёвка, сообщает министерство спорта Забайкалья.

Программа соревнований

12 октября
08:00 – Взвешивание
10:00 – Начало соревнований
14:00 – Торжественное открытие
13:00 – Полуфинальные схватки

13 октября
11:00 – Утешительные встречи и финалы за 3-5 место
15:15 – Финалы за 1-2 место. Награждение

Возрастное ограничение: 6+.
спорт Агинский Бурятский округ вольная борьба

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