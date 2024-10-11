В Агинском округе стартуют всероссийские борцовские соревнования

Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, посвящённые памяти Героя России Алдара Цыденжапова стартовали сегодня 11 октября в Агинском Бурятском округе. Турнир проходит в Агинском, в спортивном комплексе «Бургэд».Сегодня состоялись мандатная комиссия, судейская коллегия и жеребьёвка, сообщает министерство спорта Забайкалья.08:00 – Взвешивание10:00 – Начало соревнований14:00 – Торжественное открытие13:00 – Полуфинальные схватки11:00 – Утешительные встречи и финалы за 3-5 место15:15 – Финалы за 1-2 место. Награждение