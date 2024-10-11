Через Забайкалье проедет медицинский поезд

Поезд с новейшим медоборудованием «Святой Пантелеймон» будет работать на станциях в Забайкалье. Об этом рассказал губернатору региона Александру Осипову депутат Госдумы Александр Скачков во время рабочей встречи.- «Святой Пантелеймон» - поезд из 14-ти вагонов. В нём новейшее диагностическое оборудование, среди врачей – специалисты из Москвы и ведущие специалисты из Читы. Этот поезд я старался сделать только для Забайкалья, но потребность в нём есть у других регионов ДФО. В большей степени поезд должен работать по Забайкалью и БАМу, — заявил Александр Скачков.Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, поезд состоит из вагонов лучевой и функциональной диагностики, два вагона терапевтических, вагон-регистратура, вагон хирургический, вагон лабораторный, вагон ординаторская.Поезд сделает остановки на станции Амазар 23 и 24 октября и на станции Могоча – 26 октября. Время работы передвижного консультативно-диагностического центра на станциях с 8:00 до 18:00 местного времени.Александр Осипов подчеркнул, что такой поезд важен для Забайкалья, особенно в маленьких населённых пунктах, где нет профильных специалистов и новейшего диагностического оборудования.- Скоординируем наши совместные действия и будем работать, — сказал губернатор.Отметим, что маршрут «Святого Пантелеймона» проходит по Бурятии, Якутии, Забайкальскому, Хабаровскому и Приморскому краям, Амурской, Иркутской и Еврейской автономной областям.