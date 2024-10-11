В Улан-Удэ заново осветили путепровод на Элеваторе





В столице Бурятии активно решают проблемы с освещением. Как сообщал «Байкал-Daily», на 90 улицах города стало светлее . Для этого, по словам Игоря Шутенкова, делают и капитально ремонтируют системы наружного освещения улиц, дорог, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха. Новые фонари устанавливают как в центре, так и в отдалённых микрорайонах. Светильники установили на улицах: Апельсиновая, Центральная, Клубничная, Современников-2, Современников-10, Плодовая, Ежевичная, Черёмуховая, Калиновая, Ягодная, Каменистая и Рублёвская.





Под железнодорожным путепроводом на Элеваторе в столице Бурятии обновили освещение. Сотрудники МБУ «Горсвет» заменили старые светильники на светодиодные по поручению мэра города Игоря Шутенкова.Вдоль проезжей части установили 39 современных фонарей. Они просты в обслуживании и намного экономичнее с точки зрения потребления электроэнергии. А ещё у светильников высокая степень защиты от пыли и влаги, что увеличивает срок их службы.В администрации Улан-Удэ уточнили: оборудование появилось в рамках комплексного ремонта автомобильной развязки на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября.