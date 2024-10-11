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В Улан-Удэ благоустроят территорию возле городской школы

В Улан-Удэ благоустроят территорию возле городской школы
Общество,  Фото:УУГСД
Асфальтирование пришкольной территории проводилось здесь в 80-х годах

В столице Бурятии благоустроят территорию у школы № 37. Как рассказал депутат горсовета Улан-Удэ по 11-му округу Цырен Жамсуев, работы планируется провести в рамках программы «Народный бюджет».

- Асфальтирование пришкольной территории проводилось 40 лет назад. В 2023 году в школе проводился капитальный ремонт, однако в проекте не было предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Летом ямы во время дождя превращались в глубокие лужи, приходилось укладывать поддоны, чтобы люди могли попасть в школу, - объяснил ситуацию депутат.

Осмотреть фронт работ и обсудить детали с руководством школы решено было на выездном совещании, которое прошло в среду, 9 октября. На встрече присутствовали представители администрации Советского района, городского совета депутатов, комитета городского хозяйства администрации города, «Улан-Удэстройзаказчика», а также руководство школы № 37.
благоустройство Бурятия школа Улан-Удэ

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