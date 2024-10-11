В Улан-Удэ благоустроят территорию возле городской школы

В столице Бурятии благоустроят территорию у школы № 37. Как рассказал депутат горсовета Улан-Удэ по 11-му округу Цырен Жамсуев, работы планируется провести в рамках программы «Народный бюджет».- Асфальтирование пришкольной территории проводилось 40 лет назад. В 2023 году в школе проводился капитальный ремонт, однако в проекте не было предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Летом ямы во время дождя превращались в глубокие лужи, приходилось укладывать поддоны, чтобы люди могли попасть в школу, - объяснил ситуацию депутат.Осмотреть фронт работ и обсудить детали с руководством школы решено было на выездном совещании, которое прошло в среду, 9 октября. На встрече присутствовали представители администрации Советского района, городского совета депутатов, комитета городского хозяйства администрации города, «Улан-Удэстройзаказчика», а также руководство школы № 37.