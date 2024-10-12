В Улан-Удэ собаку с щенками бросили умирать в глухом лесу

Теперь волонтёры ищут животным дом
В Улан-Удэ ищут дом целому собачьему семейству – маме и трём её щенкам-девочкам. В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали, что четвероногих вывезли в глухой лес за много километров от цивилизации и те там отощали.
К счастью, чьих-то обречённых на смерть питомцев заметила проезжавшая мимо неравнодушная девушка. Она подобрала крох и их маму и передала волонтёрам.
Представители фонда обещают привить и простерилизовать малышек и собаку, прежде чем передать их новым хозяевам. Пока все находятся на передержке. Желающие забрать животных себе могут связаться с зоозащитниками на официальной странице организации во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.
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