В Улан-Удэ собаку с щенками бросили умирать в глухом лесу

В Улан-Удэ ищут дом целому собачьему семейству – маме и трём её щенкам-девочкам. В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали, что четвероногих вывезли в глухой лес за много километров от цивилизации и те там отощали.К счастью, чьих-то обречённых на смерть питомцев заметила проезжавшая мимо неравнодушная девушка. Она подобрала крох и их маму и передала волонтёрам.Представители фонда обещают привить и простерилизовать малышек и собаку, прежде чем передать их новым хозяевам. Пока все находятся на передержке. Желающие забрать животных себе могут связаться с зоозащитниками на официальной странице организации во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.