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В Бурятии объявлен конкурс юных журналистов

В Бурятии объявлен конкурс юных журналистов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки принимают до 18 ноября

В Бурятии стартовал республиканский медийный конкурс юных журналистов «Золотое перо» («Алтан гуурhaн»), который даст шанс быть услышанным каждому, кто дружит с пером.

- Дорогие ребята, каждый из вас обладает уникальным голосом, который может вдохновить других, вызвать эмоции и изменить восприятие. Не бойтесь выражать свои мысли и чувства! Ваши слова могут стать мощным инструментом, способным затронуть сердца читателей и открыть новые горизонты, - сообщили в пресс-службе министерства образования РБ.

Цель конкурса заключается в создании условий для творческого развития и самореализации детей в сфере детских СМИ и медиа. В конкурсе 4 приоритетных направления.

«Мы формируем информационное пространство» так называется проектная программа, которая может быть представлена в виде эскизов, макетов, пилотных образцов тематических медиапродукций, сценарных заявок передач и фильмов, детских газет, альманахов и др., исследовательских, информационных акций.

Следующее направление называется «Добрая воля», «Герой нашего времени». Конкурс журналистских материалов, рассказывающие о людях, которые стали примером мужества и героизма на службе Родине: к 80-летию ВОВ, добровольцы СВО, ветераны боевых действий, активисты НКО, деятели культуры. В основе конкурсных материалов должна быть конкретная история, судьба молодых героев.

К году семьи предлагаются следующие темы: «Семья – основа жизни человека», «Традиции и ценности моей семьи», «Каким я представляю будущее своей семьи».

Четвёртое направление — это «Любимые уголки детства» и «Лучшие материалы на бурятском языке».

Заявку можно подать до 18 ноября на электронную почту: zolotoepero24@mail.ru. Ссылку на положение конкурса можно найти на сайте министерства образования РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия конкурс журналистика дети

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