В Улан-Удэ заявили, что новые дома в центре не перекроют вид на исторические памятники

Опасения жителей оказались напрасными?

Застройщики обновлённого центра Улан-Удэ разработали проект, согласно которому высотные здания не перекроют вид на объекты культурного наследия. Об этом сообщает управление комплексного развития территорий (УКРТ) при минстрое Бурятии.

Проект по комплексной застройке центра Улан-Удэ разработан таким образом, что высотные дома не будут перекрывать вид на объекты культурного наследия и театр оперы и балета. Этого опасались многие горожане.

«Прежде чем приступить к разработке мастер-плана, была проведена колоссальная научно-проектная работа и историко-культурное исследование всего центра города, включая визуально-ландшафтный анализ, по результату которого определены зоны с регламентированной предельной высотой застройки», - прокомментировали в компании «ПИК Байкала». Это основной застройщик старого центра.

Рядом с объектами культурного наследия планируется построить малоэтажные здания: школы (ранее планировалась лишь одна школа у дамбы Уды, её активно строят - ред.), детские сады и жилые дома высотой не более пяти этажей.