В старом центре Улан-Удэ лишь половина новых квартир будут стандартными

Остальные – «двушки» и «трёшки»

В новом жилом квартале, который обещают построить в старом центре Улан-Удэ, можно будет приобрести студии, одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Об этом сообщает управление комплексного развития (УКРТ) при минстрое Бурятии.

«Совсем скоро в рамках проекта комплексного развития территорий в центре столицы Бурятии стартует строительство первых двух жилых корпусов», - отметили там, ссылаясь на компанию «ПИК Байкал».

Как сообщал «Байкал-Daily», эта компания – основной застройщик территории в границах дамбы Уды, улиц Свободы, Смолина и Советской.

«В домах стандарт-класса будет предусмотрено не более 50% студий и однокомнатных квартир, - отметили в компании «ПИК Байкала». - Остальное количество квартир будут двух-, и трёхкомнатными».

«ПИК-Байкала» уже возводит школу около реки Уда, построит три многоуровневые парковки, а также отреставрирует исторические памятники старого центра.

Всё по мастер-плану, но «предстоит потерпеть»

Проект комплексного развития территорий входит в мастер-план развития Улан-Удэ, который весной прошлого года был утвержден президентом России Владимиром Путиным. В конце июля 2023 года председатель правительства страны Михаил Мишустин, как писал «Байкал-Daily», утвердил план развития Улан-Удэ до 2030 года с уже конкретным списком, стоимостью вводимых и реконструируемых объектов. В рамках проекта в центре города построят 10 жилых комплексов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров, а также два детских сада, школу и поликлинику.