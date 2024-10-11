В старом центре Улан-Удэ лишь половина новых квартир будут стандартными

Остальные – «двушки» и «трёшки»
В новом жилом квартале, который обещают построить в старом центре Улан-Удэ, можно будет приобрести студии, одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Об этом сообщает управление комплексного развития (УКРТ) при минстрое Бурятии.
«Совсем скоро в рамках проекта комплексного развития территорий в центре столицы Бурятии стартует строительство первых двух жилых корпусов», - отметили там, ссылаясь на компанию «ПИК Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», эта компания – основной застройщик территории в границах дамбы Уды, улиц Свободы, Смолина и Советской.
«В домах стандарт-класса будет предусмотрено не более 50% студий и однокомнатных квартир, - отметили в компании «ПИК Байкала». - Остальное количество квартир будут двух-, и трёхкомнатными».
«ПИК-Байкала» уже возводит школу около реки Уда, построит три многоуровневые парковки, а также отреставрирует исторические памятники старого центра.
Всё по мастер-плану, но «предстоит потерпеть»
Проект комплексного развития территорий входит в мастер-план развития Улан-Удэ, который весной прошлого года был утвержден президентом России Владимиром Путиным. В конце июля 2023 года председатель правительства страны Михаил Мишустин, как писал «Байкал-Daily», утвердил план развития Улан-Удэ до 2030 года с уже конкретным списком, стоимостью вводимых и реконструируемых объектов. В рамках проекта в центре города построят 10 жилых комплексов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров, а также два детских сада, школу и поликлинику.Реконструкция инженерных коммуникаций под эти новые здания шла всё лето 2024 года. Идёт она и сейчас. В 2025 году работы продолжатся, так что жителей Советского района Улан-Удэ, а также приезжающих в центр будут ждать разные коммунальные и дорожные неудобства. Например, отсутствие горячей воды, перекрытые дороги, разрытые траншеи на загруженных транспортом улицах.
Уланудэнцы не раз жаловались летом 2024 года в соцсетях, что имитация работ на таких инженерных объектах наблюдалась до августа только во время визитов проверяющего начальства. Активная фаза реконструкции началась, с их точки зрения, только ближе к осени. Чиновники же лишь просили жителей города набраться терпения.
- В 2025-ом ещё предстоит потерпеть. После у нас появится инженерная инфраструктура, необходимая для реализации такого масштабнейшего проекта (строительства жилья в центре - ред.), - говорил в начале сентября 2024 года начальник УКРТ Зана Тумуров.
Кстати, большинство проживающих в старом центре уланудэнцев ещё год назад согласились на переезд ради его масштабного обновления. Расселить успели уже более 140 человек, живших в домах на улицах Кузнечная, Свободы, Банзарова и Смолина.