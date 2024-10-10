Лидер российских буддистов предложил учредить День Селенги



По словам Хамбо Лама, доказательством для буддистов должны служить слова Хамба ламы Гоман дацана (в Индии), что байкальский остров Ольхон является резиденцией Чингисхана.



- Потому, согласно великому запрету, многие наши сородичи, не имея право жить на берегу Селенги, уходили за Байкал и живут там поныне. А наши предки начали заселяться в долине реки только после 1506 года, – добавил Дамба Аюшеев.





- Думаю, нужно подумать определить день реки Селенги, которая является основным притоком священного Байкала, – подчеркнул лидер российских буддистов. – Для этого есть версия, что Чингис Хаан (.), взойдя на престол в 1206 году, установил их хориг – (великий) запрет жить в долине Селенги на 300 лет и это стало первым в истории человечества защитой природы.