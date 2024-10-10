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Лидер российских буддистов предложил учредить День Селенги

Лидер российских буддистов предложил учредить День Селенги
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он рассказал о великом запрете Чингисхана селиться на берегах реки

Недавно председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев предложил учредить День Селенги. Пост на эту тему она написал в своём telegram-канале.

- Думаю, нужно подумать определить день реки Селенги, которая является основным притоком священного Байкала, – подчеркнул лидер российских буддистов. – Для этого есть версия, что Чингис Хаан (Чингисхан – прим.), взойдя на престол в 1206 году, установил их хориг – (великий) запрет жить в долине Селенги на 300 лет и это стало первым в истории человечества защитой природы.
 
По словам Хамбо Лама, доказательством для буддистов должны служить слова Хамба ламы Гоман дацана (в Индии), что байкальский остров Ольхон является резиденцией Чингисхана.
 
- Потому, согласно великому запрету, многие наши сородичи, не имея право жить на берегу Селенги, уходили за Байкал и живут там поныне. А наши предки начали заселяться в долине реки только после 1506 года, – добавил Дамба Аюшеев.

инициатива Хамбо лама Селенга

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