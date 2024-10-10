В Улан-Удэ запечатлели, как выпрямляют покосившиеся столбы

У коммунальщиков своя технология

10 октября сотрудники комбината по благоустройству исправили положение покосившегося столб со знаком дорожного движения и табличкой на улице Советской со стороны гостиницы «Баргузин».

Его просто подцепили тросом с УАЗика. Машина потянула его на себя задним ходом. В итоге столб выпрямился, встал на место.

Знак же развернули в нужную сторону ударами обычной лопаты.





Возможно, также будут устранять и нарушения конструкций двух опор освещения, в которые 10 октября врезались улан-удэнские водители. Но этим займётся уже «Горсвет».

Кстати, сегодня в столице Бурятии автомобили успели наехать на целых три опоры. Одна из них не подлежит восстановлению.