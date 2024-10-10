Бурятию ждут ветреные выходные

Бурятию ждут прохладные выходные. По ночам уже морозно, а вот днём ещё иногда погода радует теплом. В грядущие выходные синоптики обещают колебания температур, ветер и снег.По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 11 октября в республике переменная облачность, а на севере ожидается мокрый снег. Ночью -2, -7, местами -11, -16 градусов, днём потеплеет до +12, однако местами не выше 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с.В субботу, 12 октября, по-прежнему пасмурно, а на севере местами небольшой мокрый снег. Ночью морозно: от 2 до 7, а местами от 12 17 градусов ниже ноля. Днём воздух прогреется до +15 градусов, однако кое-где будет прохладно – от 0 до +5. Ветер восточный 4-9, местами он усилится до 14 м/с.В воскресенье, 13 октября, в регионе облачно и холодно. Временами осадки в виде мокрого снега, кое-где установится снежный покров. Температура ночью 0, -5, местами -9, -14 градусов, днём похолодает до +6 градусов, местами столбик термометра опустится до -5. Ветер переменный 7-12, днём в отдельных районах 15-20 м/с.