В Бурятии сохранится прохладная погода

Местами ожидается сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 11 октября, по республике переменная облачность, на севере ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. максимальная температура воздуха составит +12 градусов, однако местами будет не выше 5 градусов тепла.
В Улан-Удэ сегодня без осадков. Днём 7-9 градусов тепла, ветер северо-западный 5-10 м/с.
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