В Бурятии сохранится прохладная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 11 октября, по республике переменная облачность, на севере ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. максимальная температура воздуха составит +12 градусов, однако местами будет не выше 5 градусов тепла.В Улан-Удэ сегодня без осадков. Днём 7-9 градусов тепла, ветер северо-западный 5-10 м/с.