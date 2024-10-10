10 октября

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Тропа здоровья в Улан-Удэ обрастает мусором

Тропа здоровья в Улан-Удэ обрастает мусором
Общество,  Фото:ОНФ
Она медленно, но верно превращается в зловонную помойку

Недавно улан-удэнцы начали жаловаться на фекальное амбре на тропе здоровья в сотых кварталах. Пост на эту тему появился на прошлой неделе в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Почему на распиаренной тропе здоровья так ужасно воняет? В 105-ом пахнет нечистотами, в 112-ом – человеческими экскрементами. Ремонт сделали, доски новые поставили – и с запахом тоже надо что-то сделать, – говорилось в публикации.

В комментариях это довольно популярное для пеших прогулок и отдыха место тут же окрестили «тропой зловония». Начинается она, кстати, в 105-ом микрорайоне и условно делится на три участка – «Каньон», «Городская миля» и «Зелёный серпантин». На последнем есть смотровая площадка – оттуда открывается красивый панорамный вид. Протяжённость тропы Юбилейная (или иначе – Юго-Западная) – почти 5 километров.

На ситуацию недавно обратили внимание и в региональном отделении Народного фронта. Общественники рассказали в своём официальном telegram-канале, что рядом с «Юго-Западной» разрослись кучи строительного и бытового мусора. Участок, занятый такой стихийной свалкой площадью около 6 гектаров, принадлежит МБУ «Городское лесничество».



Кстати, лес поблизости «тает» на глазах – там разворачивается строительство жилых домов. Активисты направили в городскую администрацию запрос о статусе земель и очистке тропы. В городском лесничестве территорию пообещали привести в порядок к 1 декабря.  


тропа здоровья мусор лес ОНФ

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