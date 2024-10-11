В Москве проведут «бурятский» турнир по минволей

13 октября в Москве пройдёт турнир «Массив БГПИ-БГУ» по миниволей, посвящённый Дню учителя и Году семьи. Мероприятие проведут в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» на Сиреневом бульваре.В соревнованиях примут участие смешанные команды (2 женщины + 2 мужчины) в трёх категориях. В первой группе «Массив БГПИ-БГУ» примут участие команды «Истфил», «Спортфак- ГЦОЛИФК», «Юрфак», «ФЭУ», «Восток», «Сибирь», «Федерация» и другие. Во второй группе сыграют выходцы и студенты из Бурятии, Иркутской области и Забайкалья (по 2 команды от субъекта). В третьей группе пройдут игры детей 6-12 лет.Победителей в каждой группе наградят кубком, дипломом и золотыми медалями. Команды-призёры получат дипломы и медали. Также учреждены призы лучшим игрокам.