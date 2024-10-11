11 октября

10 октября

Популярное

В Москве проведут «бурятский» турнир по минволей

В Москве проведут «бурятский» турнир по минволей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут уроженцы Бурятии, Иркутской области и Забайкалья

13 октября в Москве пройдёт турнир «Массив БГПИ-БГУ» по миниволей, посвящённый Дню учителя и Году семьи. Мероприятие проведут в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» на Сиреневом бульваре.

В соревнованиях примут участие смешанные команды (2 женщины + 2 мужчины) в трёх категориях. В первой группе «Массив БГПИ-БГУ» примут участие команды «Истфил», «Спортфак- ГЦОЛИФК», «Юрфак», «ФЭУ», «Восток», «Сибирь», «Федерация» и другие. Во второй группе сыграют выходцы и студенты из Бурятии, Иркутской области и Забайкалья (по 2 команды от субъекта). В третьей группе пройдут игры детей 6-12 лет.

Победителей в каждой группе наградят кубком, дипломом и золотыми медалями. Команды-призёры получат дипломы и медали. Также учреждены призы лучшим игрокам.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт миниволей Москва

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Москве проведут «бурятский» турнир по минволей
В Москве проведут «бурятский» турнир по минволей
Общество, 11.10.2024
Участие примут уроженцы Бурятии, Иркутской области и Забайкалья
В Бурятии завершится чемпионат республики по эндуро
В Бурятии завершится чемпионат республики по эндуро
Общество, 11.10.2024
Второй этап соревнований проведут в эту субботу
В Бурятии пробегут 10 км в честь Хамбо-ламы
В Бурятии пробегут 10 км в честь Хамбо-ламы
Общество, 11.10.2024
В Селенгинском районе организуют открытый республиканский пробег
В Бурятии объявлен конкурс юных журналистов
В Бурятии объявлен конкурс юных журналистов
Общество, 11.10.2024
Заявки принимают до 18 ноября
В Улан-Удэ благоустроят территорию возле городской школы
В Улан-Удэ благоустроят территорию возле городской школы
Общество, 11.10.2024
Асфальтирование пришкольной территории проводилось здесь в 80-х годах
В Бурятии завершена рекультивация свалки в Ильмовой пади
В Бурятии завершена рекультивация свалки в Ильмовой пади
Общество, 11.10.2024
В Кяхтинском районе проверили бывшую свалку
На Ольхоне засняли ревущего изюбря на смартфон
На Ольхоне засняли ревущего изюбря на смартфон
Общество, 11.10.2024
Оленя заметили во время учётных работ в нацпарке
В школе Бурятии обновили учебный корпус
В школе Бурятии обновили учебный корпус
Общество, 11.10.2024
В Хамнейской школе состоялось торжественное открытие пищеблока после капитального ремонта
В Бурятии отпраздновали юбилей старейшего фольклорного ансамбля
В Бурятии отпраздновали юбилей старейшего фольклорного ансамбля
Общество, 11.10.2024
50-летие «Магтаала» отметили праздничным концертом
Лучники Бурятии стали призёрами первенства России
Лучники Бурятии стали призёрами первенства России
Общество, 11.10.2024
Соревнования прошли в столице Кубани
В Бурятии едва ли не каждая вторая покупка недвижимости проходит с участием шамана
В Бурятии едва ли не каждая вторая покупка недвижимости проходит с участием шамана
Общество, 11.10.2024
После сделки шамана также приглашают, чтобы он провёл обряд в новом жилье
Пауэрлифтер из Бурятии стала второй на кубке России
Пауэрлифтер из Бурятии стала второй на кубке России
Общество, 11.10.2024
Она выиграла серебро в троеборье классическом
Жителю Бурятии исполнилось 90 лет
Жителю Бурятии исполнилось 90 лет
Общество, 11.10.2024
Николай Маркелович - ударник коммунистического труда, ветеран труда и тыла

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^