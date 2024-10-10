В Улан-Удэ «разнесли» парк имени Орешкова



На днях в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появился пост, посвящённый улан-удэнскому парку имени Орешкова. Он находится в Железнодорожном районе. В группе заявили, что состояние популярной зоны отдыха оставляет желать лучшего.



- За 92 дня лета можно было привести в порядок все считанные деревья и кустарники. Как-то в советское время старались ухаживать за ними – белили, оформляли приствольные круги, окапывали, поливали, – говорится в публикации. – И деревья не болели – весной люди не жаловались, что на них падают черви, ветки. Зато теперь, ничего не делая, только приходят с проверкой и указывают, что спилить. Так и спилили добрую половину.



Дорожки в парке, по словам анонимного автора, где-то «просели», где-то давно «ушла» плитка, где-то «просто ничего нет».



- Фонари не горят от входа со стороны проходной до калитки на Лимонова. Вечерами гуляющие стараются уже не заходить туда, – поведала она. – Только бегуны или с собаками проходят по этому мраку. Кстати, зачем-то сломали площадку для собак. Кому помешала? Нараздавали там-сям территорию всем, кому не лень, а те её, тут же забрав, забросили.



Кроме того, в посте отмечается, что по зоне отдыха ездят машины, хотя всю её можно без труда обойти пешком за несколько минут.



- Вечерами на поле в темноте играют в футбол, но фонари ни за что не включат – или через раз. На земле, которую забрала церковь, новая стройка – уже вырисовываются два этажа чего-то (речь о кафедральном соборе – прим.), – заключила автор записи.



В дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ пояснили: всё лето там каждый день проводились плановые работы по формовке кустарников и по уходу за деревьями. Зелёные насаждения регулярно поливали. В 2024-ом в парке появилось более сотни саженцев.



- Незначительные провалы на асфальтированных дорожках вызваны промывом грунта. Их отремонтируют в установленные сроки. Освещение есть на всей территории – за исключением небольшой площади, где при обустройстве новой спортивной площадки повредили кабель, – отметили в учреждении.



Восстановить освещение обещают в ближайшее время. В порядок должны привести и площадку для выгула животных. Что касается машин, ездить по парку может только служебный транспорт «для проведения технических работ и проведения мероприятий, а также разгрузки техоборудования. Участок, на котором возводят кафедральный собор, дирекции не принадлежит.



