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17-метровая статуя Будды украсит новый дуган на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ

17-метровая статуя Будды украсит новый дуган на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ

Её поможет создать Даши Намдаков

На территории Улан-Удэнского дацана полным ходом идёт строительство нового дугана, который может стать не только духовным центром для верующих, но и важной туристической точкой для гостей столицы Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Дуган украсит 17-метровая статуя Будды из сибирского кедра.

«Сейчас здесь идут работы по закрытию крыши, чтобы дожди не попадали в строящееся здание и не подмывали фундамент, - говорится в сообщении. - Статую Будды Сострадания, которая станет центром дугана, сделают из сибирского кедра. Дерево хранится уже 10 лет в специальном помещении. Священнослужители убрали кожуру, обработали древесину старинными методами. Каждый год специалисты проверяли, как идёт процесс сушки».

Теперь материал полностью готов к использованию.

– В строительстве четырёхрукого Арья Балы нам поможет бурятский скульптор Даши Намдаков, -  рассказал Баир Цыбиков, Соржо лама Диважин дугана. - Эскиз статуи готов. Скульптор уже сделал слепок. Таким образом, мы возрождаем наши традиции. Каждая страна, народ делает свои статуи по-своему. В Тибете, Индии из чеканки, только в Бурятии из кедра. Байкальский кедр считается мягким материалом. Статуи получаются как живые

Сам дуган будет работать, как многофункциональный центр для проведения молебнов, обучения и ретритов, лечения прихожан, реабилитации военнослужащих СВО.

– Основной бич 21 века – это стресс, когда люди не могут справиться с эмоциями. Здесь появится возможность под наставничеством грамотного учителя провести выходные без гаджетов, уйти в затворничество, перезагрузиться и сделать для себя выводы, – собщил Баир-лама.

Строительство самого большого дугана Улан-Удэнского дацана идёт на средства спонсоров и прихожан. Внести свой вклад в строительство центра можно, внеся пожертвования в кассу Диважин дугана на Верхней Березовке.

– Думаю, у нас всё получится, поскольку в Бурятии много хороших, добрых людей. Вместе мы всё сможем, – отметил Баир Цыбиков.
буддизм Улан-Удэнский дацан Намдаков Будда. Верхняя Берёзовка

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