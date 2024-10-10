Забайкальские школьники будут осваивать первые профессии в 10-11 классах

У школьников Забайкальского края появится возможность получить первую одну из нескольких профессий. В регионе стартует проект «Аттестат + первая профессия». В этом году он даст возможность получить первое спецобразование тысяче подросткам. О запуске проекта говорили в правительстве Забайкальского края на рабочем совещании с участием всех заинтересованных структур региона.- Проект мы запускаем с октября. Дети 10-11 классов будут иметь возможность параллельно с обучением в школе получать профессию в колледже. Эти профессии предлагаются самими учебными заведениями среднего профессионального образования. Исходим из того, какие потребности есть на рынке труда, чему ребёнок может быть обучен в течение 180 часов, и какая материальная база для этого есть. Предлагаем ребятам освоить профессии водителя, повара-кондитера, цифрового консультанта, проводника, помощника машиниста, монтёра путей, младшего воспитателя. Всего 32 программы обучения на сегодня предлагается. Охват детей - около 1000 в этом году. Посмотрим, какой будет отклик, какие будут при этом замечания, рекомендации со стороны преподавательского состава и родителей, - рассказала вице-премьер правительства края Виктория Бессонова.Как сообщили в пресс-служба министерства образования и науки Забайкалья, в дальнейшем планируется расширять проект, подключать всё больше работодателей для ранней профориентационной работы и для подготовки кадров самой младшей категории.