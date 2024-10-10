Иркутские шаманы отправятся в зону СВО

В ноябре этого года делегация шаманов из девяти районов Иркутской области: Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского, Осинского, Аларского, Нукутского, Качугского, Ольхонского, а также г. Иркутска — отправится в зону специальной военной операции для проведения обряда защиты земляков, участвующих в СВО.В преддверии этой миссии, 25 октября в священной долине Бүүбэйн төөдэ в Эхирит-Булагатском районе, в окрестностях села Корсук состоится обряд с жертвоприношением божествам-покровителям бурятского народа. Участие в этом обряде вместе с шаманами могут принять родители, супруги и родственники военнослужащих. Начало в 11:00.Для участия в обоих обрядах необходимо подать список имён тех, за кого надо помолиться, в совет шаманских общин Иркутской области. В списке указываются: фамилия, имя, отчество; племя; род; знак по восточному гороскопу; возраст (сколько полных лет); также возможно указать примечания. Списки родных можно передать в районные администрации или ответственным шаманам в районах и городах.