Юные гиревики Бурятии соберутся в Онохое

В эту пятницу, 11 октября, на помосты выйдут бороться самые юные спортсмены со всех районов Бурятии. В Онохойской спортивной школе проведут открытое первенство по гиревому спорту среди юношей и девушек. Соревнования стартуют в 10:30, сообщает администрация Заиграевского района.Отметим, что на прошлой неделе, с 4 по 5 октября, в гиревом центре посёлка Онохой был разыгран кубок Бурятии по гиревому спорту. За звание сильнейших боролись атлеты из разных районов республики. Спортсмены соревновались в дисциплинах «длинный цикл», «двоеборье», «рывок», «командная эстафета».По информации районной администрации, спортсмены Заиграевского района завоевали 23 медали соревнований.