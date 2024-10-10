Юные гиревики Бурятии соберутся в Онохое

В Заиграевском районе состоится первенство по гиревому спорту
В эту пятницу, 11 октября, на помосты выйдут бороться самые юные спортсмены со всех районов Бурятии. В Онохойской спортивной школе проведут открытое первенство по гиревому спорту среди юношей и девушек. Соревнования стартуют в 10:30, сообщает администрация Заиграевского района.
Отметим, что на прошлой неделе, с 4 по 5 октября, в гиревом центре посёлка Онохой был разыгран кубок Бурятии по гиревому спорту. За звание сильнейших боролись атлеты из разных районов республики. Спортсмены соревновались в дисциплинах «длинный цикл», «двоеборье», «рывок», «командная эстафета».
По информации районной администрации, спортсмены Заиграевского района завоевали 23 медали соревнований.
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