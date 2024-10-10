В Гусиноозерске стартовали осенние общегородские субботники

В октябре в Гусиноозёрске проходит месячник чистоты. В рамках месячника 11, 18 и 25 октября будут проведены общегородские осенние субботники.- Обслуживающим организациям, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, осуществляющим обслуживание (управление) многоквартирными домами, коллективам учреждений и организаций, общеобразовательным учреждениям, общественным организациям, городским ТОСам провести субботники на своих территориях, - заявили в администрации города.К горожанам также обратились с просьбой включиться в масштабную уборку территорий города. Особое внимание просят обратить на своевременную уборку возле своих домов и дворов.