Эксперты заявили о «интенсивном» росте заплат в Бурятии



Эксперты заявили: с начала года зарплатные предложения в регионе выросли на 19% – аж на 11 525 рублей, а вот ожидания не изменились и остались на прежнем уровне.



- Любопытно, что при стабильном уровне средних ожиданий соискателей в части оплаты труда зарплатные предложения в регионе продолжают интенсивно расти. Особенно заметно это стало во второй половине 2024-го, – отмечают в HeadHunter.



Если в январе этот показатель составлял 60 000 рублей, то в июне – уже 70 967, а в августе достиг своего максимума – 72 695. В сентябре произошёл небольшой «откат» до 71 525 рублей.



По словам главного эксперта HeadHunter по рынку труда и руководителя направления клиентской эффективности Натальи Даниной, рост зарплат наблюдается уже несколько лет. Причины тому – дефицит кадров и инфляция.



- Условная «зарплатная гонка» разной степени интенсивности – основной инструмент повышения привлекательности в условиях жёсткой конкуренции за персонал, – подчеркнула Данина.





Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter изучили размер зарплат, которые предлагали работодатели жителям Бурятии в январе-сентябре 2024-го, и пришли к выводу, что в конце первого осеннего месяца среднее жалованье в республике достигло 71 525 рублей. В целом по России – 70 тысяч. Сами соискатели при этом согласны на 50 000 в месяц.