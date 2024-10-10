В Бурятии развернётся фестиваль креативных индустрий

В Улан-Удэ с 18 по 20 октября пройдёт практико-образовательный фестиваль креативных индустрий «creARTivITy». Мероприятие проведут на базе школы креативных индустрий «Байкал Арт» при колледже искусств имения Чайковского.«СreARTivITy» – это фестиваль творчески одарённых детей и подростков с 12 до 17 лет в формате интенсивной образовательной программы по направлениям: дизайн, 3D-моделирование, фото и видеопроизводство, анимация и 3D графика, звукорежиссура, театральная мастерская. В его рамках участники посетят воркшопы – занятия, на которых овладеют компетенциями креативных индустрий. Каждый воркшоп нацелен на получение конкретного результата и предполагает как индивидуальную, так и групповую работу участников.Заявку необходимо отправлять в свободной форме на электронную почту: ela_108@mail.ru. Количество мест ограничено.- По итогам фестиваля лучшие участники получат дипломы и сертификаты, а также возможность стать студийцем школы креативных индустрий, - сообщили в пресс-службе колледжа искусств.