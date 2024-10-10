В Бурятии отпразднуют День отца

По случаю праздника в республике проведут торжественное мероприятие
В России День отца празднуется в третье воскресенье октября. В этом году праздник отмечается 20 октября. Этот сравнительно молодой праздник появился в 2021 году в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
- День отца – прекрасный повод поблагодарить всех мужчин, которые берегут свои семьи, воспитывают детей, сохраняют и преумножают традиционные семейные ценности. В Республике Бурятия чествование достойных отцов пройдёт 16 октября, - уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.
В рамках торжественного мероприятия, посвящённого празднованию Дня отца, 40 отцов: участников СВО, ветеранов боевых действий – будут отмечены благодарственным письмом главы Бурятии и ценными подарками.
Возрастное ограничение: 6+.
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