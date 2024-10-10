В Закаменске завершён капремонт инженерных сетей

Для 14 тысяч жителей города отремонтировали тепло- и водоснабжение
В Бурятии, в Закаменске завершён капитальный ремонт 4,2 км инженерных сетей. На улицах Ленина, Титова, Гагарина, Заводская, где проживает почти 14 тыс. человек, выполнили работы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.
В программу включили участки, где требовалось обновить сети в первоочередном порядке. В том числе, до начала отопительного сезона отремонтировали 2,8 км тепловых сетей. Параллельно провели модернизацию 1,4 км сетей водоснабжения.
По информации министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса РБ, коммунальными услугами обеспечили 55 многоквартирных домов и 136 социальных учреждений.
- С вводом в эксплуатацию этих объектов в регионе завершена программа модернизации ЖКХ 2023-2024 годов. На её выполнение из средств фонда развития территорий в общем было направлено 121,8 млн рублей, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
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