В Закаменске завершён капремонт инженерных сетей

В Бурятии, в Закаменске завершён капитальный ремонт 4,2 км инженерных сетей. На улицах Ленина, Титова, Гагарина, Заводская, где проживает почти 14 тыс. человек, выполнили работы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.В программу включили участки, где требовалось обновить сети в первоочередном порядке. В том числе, до начала отопительного сезона отремонтировали 2,8 км тепловых сетей. Параллельно провели модернизацию 1,4 км сетей водоснабжения.По информации министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса РБ, коммунальными услугами обеспечили 55 многоквартирных домов и 136 социальных учреждений.- С вводом в эксплуатацию этих объектов в регионе завершена программа модернизации ЖКХ 2023-2024 годов. На её выполнение из средств фонда развития территорий в общем было направлено 121,8 млн рублей, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.