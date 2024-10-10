В Улан-Удэ приступили к ремонту трамвайных путей на улице Бабушкина

От Терешковой до «Геологической»

В столице Бурятии начался капитальный ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.

«Сегодня (9 октября - ред.), после закрытия трамвайного движения мы приступим к ремонту путей от переезда с ул. Терешковой до остановки «Геологическая», - написал он в своём телеграм-канале. - Этот участок давно уже требует обновления. Ремонта здесь не было с 1975 года. Заменим 250 метров. Вместо деревянных шпал уложим железобетонные».

Ремонт будет проходить ночью. Шутенков попросил жителей и автомобилистов отнестись с понимаем. Произойдёт сужение проезжей части дороги по улице Бабушкина в направлении улицы Терешковой.

Мэр считает, что технология ремонта трамвайных путей позволяет вести работы в это время года при низких температурах.

«Трамвай - это самый любимый транспорт наших горожан, - философски отметил Шутенков. - Ежедневно им пользуется более 30% улан-удэнцев. Поэтому мы делаем всё, чтобы они работали как часы, а жители нашей столицы могли на них безопасно передвигаться. Мы уже несколько лет обновляем и транспорт, и пути».

По плану ремонт продлится до 20 октября. Но его постараются закончить раньше, пообещал мэр Улан-Удэ.