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В Иркутске проведут финал премии по событийному туризму ДФО и СФО

В Иркутске проведут финал премии по событийному туризму ДФО и СФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе пройдёт международная туристическая выставка-форум

С 10 по 12 октября в Иркутске впервые состоится международная туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Байкал». Мероприятие проведут в «Сибэкспоцентре».

Участниками станут более 200 представителей туристической отрасли, органов власти и туристических ассоциаций со всей страны, которые представят свои проекты по развитию туризма. В экспозиции будут показаны возможности активного и познавательного отдыха в байкальском регионе, предложения по въездному, выездному и внутреннему туризму. Гости из других регионов России и зарубежья представят свои турпродукты, ориентированные на жителей Прибайкалья и Сибири.

Также на выставке состоится финал конкурса Дальневосточного и Сибирского федеральных округов премии по событийному туризму «Russian Event Awards 2024» и выставка лучших работ конкурса «Туристический сувенир города Иркутска». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение: 6+.
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