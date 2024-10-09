В Иркутске проведут финал премии по событийному туризму ДФО и СФО

С 10 по 12 октября в Иркутске впервые состоится международная туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Байкал». Мероприятие проведут в «Сибэкспоцентре».Участниками станут более 200 представителей туристической отрасли, органов власти и туристических ассоциаций со всей страны, которые представят свои проекты по развитию туризма. В экспозиции будут показаны возможности активного и познавательного отдыха в байкальском регионе, предложения по въездному, выездному и внутреннему туризму. Гости из других регионов России и зарубежья представят свои турпродукты, ориентированные на жителей Прибайкалья и Сибири.Также на выставке состоится финал конкурса Дальневосточного и Сибирского федеральных округов премии по событийному туризму «Russian Event Awards 2024» и выставка лучших работ конкурса «Туристический сувенир города Иркутска». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.