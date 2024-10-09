У эвенков Бурятии появится каталог национального костюма

В Бурятии приступили к реализации проекта «Каталог «Аяргумэ тэтыгэ». Это будет каталог эвенкийского национального костюма, куда войдут модели, участвовавшие в одноимённых фестивалях эвенкийской этномоды, которые проводятся с 2018 года.Напомним, в фестивале «Аяргумэ тэтыгэ» участвуют эвенкийские дизайнеры Бурятии и других субъектов РФ, представляя различные образцы как аутентичного национального костюма, так и сценические, или современные в эвенкийском этностиле. Каталог, представляющий собой по замыслу красочный альбом, должен собрать полный набор фотографий этих костюмов, а также различных изделий декоративно-прикладного искусства.Цель проекта – сохранение в Бурятии эвенкийского костюма как материально-культурного наследия эвенкийского народа, а также популяризация эвенкийской культуры и поддержка элементов этностиля эвенков. Его необходимость связана с тем, что в Бурятии в настоящее время нет издания, в котором было бы представлено всё многообразие эвенкийского костюма. Кроме того, необходимо сохранять и восстанавливать традиционные технологии изготовления костюма эвенков.- Каталог будет распространяться в Северо-Байкальском, Курумканском, Баунтовском эвенкийском районах республики и других муниципальных образованиях, где компактно проживают эвенки, - сообщает республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».