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Студенты и школьники Бурятии примут участие в региональном форуме

Студенты и школьники Бурятии примут участие в региональном форуме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие будет посвящено культурному наследию и традициям народов региона

В Бурятии пройдёт второй региональный молодёжный форум «Единство в многообразии». Участие в нём примут студенты и школьники республики. Форум состоится 25 октября в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления и станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с культурным наследием и традициями народов региона.

Как сообщили во ВСГУТУ, участники смогут выбрать одно из трёх направлений для своих выступлений и исследований. Среди них обсуждение философских, исторических и лингвистических аспектов традиционной картины мира и мировоззрения народов Бурятии, сохранение и развитие традиционных технологий обработки природных материалов для изготовления одежды, обуви и украшений, а также национальные традиции питания и гостеприимства народов Бурятии.

- Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию до 15 октября 2024 года. Все желающие должны подать материалы для публикации, следуя образцу оформления, который предоставлен на сайте университета, – отметили организаторы.

По итогам работы форума будет выпущен сборник материалов с индексацией в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), что позволит участникам повысить видимость своих научных работ и исследований.

Возрастное ограничение: 16+. 
Бурятия образование форум

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