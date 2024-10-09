В школе Бурятии установлен барельеф первому директору

В Тункинском районе Бурятии состоялась церемония открытия барельефа, посвящённого памяти педагога и ветерана Великой Отечественной войны Павла Манчутовича Билдаева. Мероприятие провели 5 октября в рамках Дня учителя в Аршанской школе.Как сообщили в администрации района, Павел Билдаев был основателем и первым директором Аршанской средней школы. После окончания войны завершил обучение в Иркутском учительском институте и продолжил учёбу на заочном отделении исторического факультета БГПИ имени Д. Банзарова. Он работал в образовательных учреждениях Иркутской области учителем, завучем и директором. В 1966 году он переехал с семьёй в Тункинский район и начал преподавать историю в Толтойской средней школе.14 января 1969 года по приказу министерства просвещения Бурятской АССР Павел Манчутович был назначен директором Аршанской школы, где активно занимался поиском финансирования для строительства нового кирпичного здания на 350 мест, которое открылось 1 сентября 1973 года.Около 30 лет он управлял кружками и семинарами в сети политического просвещения, более 15 лет возглавлял Аршанскую территориальную партийную организацию, избирался депутатом сельского, районного советов народных депутатов, членом райкома КПСС и ревизионной комиссии. В 1976 году был избран председателем Аршанского поселкового совета, где работал до ухода на пенсию, после выхода на пенсию преподавал историю в ШРМ при ИТК-6.Барельеф педагогу был установлен возле здания школы. На празднике собрались дети и близкие Павла Билдаева, а также почётные гости: ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Бурятии и Тункинского района Пётр Степанович Дёмин, представители совета депутатов муниципального образования «Тункинский район», администрации района, районного управления образования, выпускники Аршанской средней школы первого выпуска и ученики П. М. Билдаева, закончившие школу в 1964-1974 годах. Также присутствовали 11-й выпуск Аршанской школы, педагоги-ветераны, родители и учащиеся с 1 по 11 классы.