09 октября

08 октября

Популярное

В школе Бурятии установлен барельеф первому директору

В школе Бурятии установлен барельеф первому директору
Общество,  Фото:администрация Тункинского района
В посёлке Аршан почтили память учителя и основателя школы

В Тункинском районе Бурятии состоялась церемония открытия барельефа, посвящённого памяти педагога и ветерана Великой Отечественной войны Павла Манчутовича Билдаева. Мероприятие провели 5 октября в рамках Дня учителя в Аршанской школе.

Как сообщили в администрации района, Павел Билдаев был основателем и первым директором Аршанской средней школы. После окончания войны завершил обучение в Иркутском учительском институте и продолжил учёбу на заочном отделении исторического факультета БГПИ имени Д. Банзарова. Он работал в образовательных учреждениях Иркутской области учителем, завучем и директором. В 1966 году он переехал с семьёй в Тункинский район и начал преподавать историю в Толтойской средней школе.

14 января 1969 года по приказу министерства просвещения Бурятской АССР Павел Манчутович был назначен директором Аршанской школы, где активно занимался поиском финансирования для строительства нового кирпичного здания на 350 мест, которое открылось 1 сентября 1973 года.

Около 30 лет он управлял кружками и семинарами в сети политического просвещения, более 15 лет возглавлял Аршанскую территориальную партийную организацию, избирался депутатом сельского, районного советов народных депутатов, членом райкома КПСС и ревизионной комиссии. В 1976 году был избран председателем Аршанского поселкового совета, где работал до ухода на пенсию, после выхода на пенсию преподавал историю в ШРМ при ИТК-6.

Барельеф педагогу был установлен возле здания школы. На празднике собрались дети и близкие Павла Билдаева, а также почётные гости: ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Бурятии и Тункинского района Пётр Степанович Дёмин, представители совета депутатов муниципального образования «Тункинский район», администрации района, районного управления образования, выпускники Аршанской средней школы первого выпуска и ученики П. М. Билдаева, закончившие школу в 1964-1974 годах. Также присутствовали 11-й выпуск Аршанской школы, педагоги-ветераны, родители и учащиеся с 1 по 11 классы.

Бурятия Тункинский район школа барельеф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся фестиваль игр кочевых народов
В Улан-Удэ развернётся фестиваль игр кочевых народов
Общество, 09.10.2024
Мероприятие проведут в эту пятницу
В Иркутске проведут финал премии по событийному туризму ДФО и СФО
В Иркутске проведут финал премии по событийному туризму ДФО и СФО
Общество, 09.10.2024
В городе пройдёт международная туристическая выставка-форум
В Бурятии состоится фестиваль авиамодельного творчества
В Бурятии состоится фестиваль авиамодельного творчества
Общество, 09.10.2024
Учащиеся посоревнуются в первенстве в восьми классах моделей
Студенты и школьники Бурятии примут участие в региональном форуме
Студенты и школьники Бурятии примут участие в региональном форуме
Общество, 09.10.2024
Мероприятие будет посвящено культурному наследию и традициям народов региона
Доходы Монголии от туризма в 2024 году превысили миллиард долларов
Доходы Монголии от туризма в 2024 году превысили миллиард долларов
Общество, 09.10.2024
В этом году в стране отмечен значительный рост прибывших туристов
В Гусиноозёрске ограничат подачу электроэнергии
В Гусиноозёрске ограничат подачу электроэнергии
Общество, 09.10.2024
Ремонтные работы пройдут в эту пятницу
У эвенков Бурятии появится каталог национального костюма
У эвенков Бурятии появится каталог национального костюма
Общество, 09.10.2024
Проект призван сохранить материально-культурное наследие эвенкийского народа
В школе Бурятии установлен барельеф первому директору
В школе Бурятии установлен барельеф первому директору
Общество, 09.10.2024
В посёлке Аршан почтили память учителя и основателя школы
В Улан-Удэ поздравили долгожительницу
В Улан-Удэ поздравили долгожительницу
Общество, 09.10.2024
Жительница города отпраздновала своё 91-летие
В Улан-Удэ станет меньше пробок на улице Бабушкина
В Улан-Удэ станет меньше пробок на улице Бабушкина
Общество, 09.10.2024
Обновлённая схема дорожной разметки начнёт действовать через несколько дней
Жители Бурятии могут получить бесплатную юридическую помощь
Жители Бурятии могут получить бесплатную юридическую помощь
Общество, 09.10.2024
Финансирование деятельности обеспечивается из республиканского бюджета

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^