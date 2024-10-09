В Гусиноозёрске ограничат подачу электроэнергии

Ремонтные работы пройдут в эту пятницу
Жителей Гусиноозёрска предупредили об отключении света. 11 октября в городе будет ограничена подача электрической энергии в связи с производством ремонтных работ.
По информации городской администрации, с 13:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:
-ул. Ленина, 24, 26; Пушкина, 2, 4, 6; Комсомольская, 19, 21, 23;
- магазины «Маклен», «Марфа Подушкина», «Максимум», «Юничел», «Барис», «Вояж», «Мир рукоделия», «Союз», «Престиж», «Солнышко», «Корона», «Ореол», «Мегафон», «Детский Мир», «Связной», «Снежный барс», «Гамма», «Монарх», «Наран», «Силуэт», «Мастерок»;
-ул. Проезжая; ул. Профсоюзная; ул. Коммунистическая, 1-14; ул. Новая; ул. Строительная, 1-17, 2-32; детские сады № 7, № 8; СОШ № 2.
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