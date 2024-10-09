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Доходы Монголии от туризма в 2024 году превысили миллиард долларов

Доходы Монголии от туризма в 2024 году превысили миллиард долларов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году в стране отмечен значительный рост прибывших туристов

На начало октября Монголия приняла 667 тысяч иностранных туристов. Большую часть прибывших составляют граждане Южной Кореи, России и Китая.

- Сравнивая количество туристов, прибывших в прошлом году, с данными этого года, можно отметить значительный рост. Согласно статистическим данным за сентябрь, в сентябре 2023 года в Монголию приехало 72 940 туристов. В то время как в сентябре 2024 года это число возросло до 92 775, что свидетельствует о положительной динамике в туристическом потоке, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Туристы, прибывающие воздушным транспортом, приносят экономике Монголии прибыль в размере 1700-2100 долларов США. В то же время туристы, прибывающие наземным транспортом, тратят в стране около 600 долларов США. Учитывая эти данные, 651 тысяча туристов, посетивших Монголию в прошлом году, принесли экономике страны 1,3 миллиарда долларов США. Это подчёркивает значительный вклад туристической отрасли в экономическое развитие страны.

Что касается этого года, то за первые девять месяцев доходы от туристической отрасли уже превысили один миллиард долларов США.
Монголия туризм

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