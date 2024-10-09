В Чите за однушку без туалета в «бермудском треугольнике» захотели 10 миллионов



В соседнем с Бурятией Забайкалье однокомнатную квартиру выставили на продажу по космической для региона цене – 10 миллионов рублей. На объявление, размещённое на одном популярном сайте, обратили внимание местные СМИ.



Площадь жилья – 20,8 кв. метров. Находится оно в Чите – на первом этаже двухэтажного дома на пересечении улиц Кастринская, Ленина и Богомягкова. Это место с трущобами из одноэтажек посреди города сами читинцы называют «бермудским треугольником». Как отмечает Chita.ru, туалета в однушке нет.



Площадь жилья – 20,8 кв. метров. Находится оно в Чите – на первом этаже двухэтажного дома на пересечении улиц Кастринская, Ленина и Богомягкова. Это место с трущобами из одноэтажек посреди города сами читинцы называют «бермудским треугольником». Как отмечает Chita.ru, туалета в однушке нет.



Издание сравнило цену на неё со стоимостью квартиры в новом жилищном комплексе в краевом центре. В этом ЖК за апартаменты площадью в 62 «квадрата» просят 10 миллионов 800 тысяч рублей. За такие же деньги, кстати, можно купить жильё в Москве.



Кстати, вместо «бермудского треугольника» хотят построить гостинично-деловой комплекс. В этом районе закончилась независимая оценка в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Дома, включая указанный, скоро пойдут под снос.