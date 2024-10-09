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В Улан-Удэ развернётся фестиваль игр кочевых народов

В Улан-Удэ развернётся фестиваль игр кочевых народов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проведут в эту пятницу

Этнокультурный фестиваль «Древние игры кочевых народов» состоится 11 октября в Улан-Удэ. Мероприятие пройдёт с 11:00 на ипподроме.

Гостям представят программу от мастеров верховой езды:
- Кок-бору, где всадники поборются за тушу козла;
- Казачья джигитовка;
- Конная стрельба из лука.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, стрельбе из лука уланудэнцы смогут научиться в ходе мастер-класса от Улан-Удэнского отделения федерации конной стрельбы из лука Республики Бурятия «Моритой харбагшад».

- На прошлом чемпионате Бурятии по конной стрельбе новым чемпионом стала Мылзенова Татьяна. Круче всего то, что она лук первый раз в жизни взяла год назад в июне на летних сельских играх в Кырене, а на коне научилась скакать буквально в начале лета. Отсюда вывод: если у вас есть желание и мотивация, то вы можете стать следующим чемпионом, - рассказал руководитель Улан-Удэнского отделения федерации конной стрельбы из лука РБ «Моритой харбагшад» Антон Миронов.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ фестиваль

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