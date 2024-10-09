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В Бурятии перевозили лошадей без документов

В Бурятии перевозили лошадей без документов
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Собственнику животных будет объявлено предостережение

4 октября госинспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведено совместное мероприятие с сотрудниками ДПС на стационарном посту весового контроля на федеральной трассе «Иркутск-Чита» (с. Сотниково).

По результатам рейда предотвращена несанкционированная перевозка 68 лошадей без ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД). Перемещение животных без наличия ВСД запрещено. Собственнику животных будет объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

После предоставления соответствующих документов автотранспорт с лошадьми продолжил движение к пункту назначения.

С конца сентября по настоящее время управлением Россельхознадзора совместно с подразделениями ГИБДД в Иркутской области и Бурятии проведено 28 рейдов, досмотрено 230 автомобилей, выявлено четыре нарушения перевозки КРС и лошадей. По требованию надзорного органа возвращено 96 голов скота, перевозимого с нарушениями, сообщили в управлении. 



Россельхознадзор

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