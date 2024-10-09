Лама из Бурятии рассказал, как узнать предначертанное по часу рождения



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) опубликовал любопытный пост. Он объяснил, как узнать, что человеку предначертано по часу рождения. Для этого достаточно знать точное время своего появления на свет.



- Так можно определить, в час какого животного (по Восточному гороскопу – прим.) вы родились и проверить, что вам предначертано. Буддийская астрология гласит, что с восходом Солнца начинается час Дракона. Например, зимним днём оно встало в 8:07. Значит, с 8:07 до 10:07 будет длиться час Дракона. После идёт час Змеи и так далее – до часа Зайца, – рассказал лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте».



Так человек, родившийся в час Мыши, удачлив и счастлив и везде отыщет гармонию и достаток. Он обладает покладистым характером, умеет найти со всеми общий язык, хорошо подстраивается, живуч и вынослив.



Появившиеся на свет в час Коровы – трудолюбивые, целеустремлённые, упорные, обладают прямодушным характером – что думают, то и говорят, излучают надёжность и неизменность.



Рождённые в час Тигра всегда добиваются своего. Они импульсивные и страстные, выкладываются во всём на 100%, но не подчиняются чужому влиянию и потому с ними бывает трудно ужиться.



Те, кто родился в час Зайца, всегда сделают карьеру, добьются признания, легко могут начать всё сначала, а если понадобится – всё изменить. Почти никогда не испытывают нужду, одиночество и грусть.





В час Дракона появляются люди с большими способностями и талантами, которые легко добиваются материального благополучия, известности и власти, если сами всё не испортят. В час Змеи – добрые и общительные личности, которые, тем не менее, боятся близких контактов, никому не доверяют и держат на расстоянии даже близких и друзей. Всегда стараются выглядеть безупречно, никогда не жалуются, хотя на душе у них может быть очень тяжело.



Рождённые в час Коня – отзывчивые и искренние люди и в то же время – громогласные и шумные. Могут быть неуклюжими, неосторожными.



- Нередко с ними случаются казусы, могут невзначай обидеть, задеть. Если вы им понравились, будут очень дорожить отношениями с вами. Обычно с ними легко сойтись, завязать знакомство и даже дружбу, – отмечает Олег Намжилов.



Человек, родившийся в час Овцы, живёт по правилам, законам, традициям, всегда старается их соблюдать. Он дисциплинирован, сдержан, скромен, однако часто предсказуем. Как правило, рано или поздно, но добивается своего.



Рождённые в час Обезьяны – эмоциональные, немного артистичные люди, любят приукрасить, сгустить краски. У них весёлый, неунывающий характер, любят быть в центре внимания. Очень уживчивые, миролюбивые, склонные к компромиссам. При этом часто обижаются – даже по пустякам, но быстро отходят, подчеркнул Олег Намжилов.



Родившиеся в час Курицы – сильные личности, лидеры. Они стараются всё подчинить своей цели, воле. Нередко бывают одиночками с гордым характером. Очень любят похвалу, признание. О своих заботятся всегда, ничего и никого не забывая. В час Собаки – лёгкие на подъём, преданные и верные, но ранимые и обидчивые, мнимые, многословные,



- Это отличные помощники, незаменимые заместители, лучшие друзья. Ради друга готовы на всё. Но их длинный язык часто утомляет, а порой – и лишнее болтает, – пишет настоятель «Гандан Ше Дувлин».



Появившиеся на свет в час Свиньи – оптимисты, которые никогда не унывают, всегда найдут позитив и повод для радости.



- Всё у них получается как-то само собой, легко. Их трудно обидеть – по крайней мере, они никогда не покажут вида и не будут демонстративно мстить, обижаться. Обычно живут в достатке, любят выглядеть красиво и быть красноречивыми. Однако нередко бывают недовольны собой из-за излишней требовательности и строгости к себе, – заключил Еши Намжил лама.

