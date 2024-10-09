В Бурятии состоится фестиваль авиамодельного творчества

Республиканский фестиваль авиамодельного творчества «Крылья Бурятии» будет проходить два дня: с 15 по 16 октября. Местом проведения в первый день станет Улан-Удэ, а во второй день – Нижняя Иволга, 18 километр.Участие в фестивале примут учащиеся и студенты образовательных организаций Бурятии в возрасте от 7 до 21 года. В первый день у юных авиамоделистов будет возможность побывать гостях у Улан-Удэнского авиационного завода, Улан-Удэнского авиационного техникума, в музее РО ДОСААФ России РБ, где будут проведены экскурсии. После экскурсий будет организован показ художественных фильмов о Великой Отечественной войне, прототипами героев которых стали знаменитые лётчики.Во второй день в окрестностях Нижней Иволги состоится лично-командное первенство среди 60 участников фестиваля в восьми классах моделей, где будут выявлены лучшие авиамоделисты республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.