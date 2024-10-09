На полевую базу Баргузинского заповедника в Бурятии наведываются лисицы

На территории полевой базы Давша Баргузинского заповедника сейчас часто наведывается новое поколение лисиц.- Приходят по отдельности, вдвоём я их нынче не видел. В основном появляется самец, самка реже. Она держится на расстоянии и ведёт себя гораздо осторожнее. У неё две тёмные полоски вокруг носа, у него – две точки в основании усов и совсем чёрные лапы. Обычно ближе к вечеру они делают круг по Давше, обходят дома, где проживают сотрудники, - рассказывает сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Специалист делится, что видел следы их пребывания везде: на побережье, около бывшего аэропорта, на тропе «Давшинские столбы».