На полевую базу Баргузинского заповедника в Бурятии наведываются лисицы

Они делают круг по Давше, обходят дома, где проживают сотрудники
На территории полевой базы Давша Баргузинского заповедника сейчас часто наведывается новое поколение лисиц.
- Приходят по отдельности, вдвоём я их нынче не видел. В основном появляется самец, самка реже. Она держится на расстоянии и ведёт себя гораздо осторожнее. У неё две тёмные полоски вокруг носа, у него – две точки в основании усов и совсем чёрные лапы. Обычно ближе к вечеру они делают круг по Давше, обходят дома, где проживают сотрудники, - рассказывает сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Специалист делится, что видел следы их пребывания везде: на побережье, около бывшего аэропорта, на тропе «Давшинские столбы».
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Они делают круг по Давше, обходят дома, где проживают сотрудники
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