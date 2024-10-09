В Улан-Удэ «замерли» реки

За сутки их уровень никак не изменился
Селенга в столице Бурятии перестала снижаться. Ко вторнику, 8 октября, она опустилась до 21 сантиметра (от нулевой отметки гидропоста), а вот за последние сутки, к утру 9-го, уровень реки никак не изменился.
Прежний он и у Уды – 73 сантиметра. Байкал «застыл» на отметке в 456,72 метра (по тихоокеанской системе высот).
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