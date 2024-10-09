В Улан-Удэ жильцы новостройки хотели «свергнуть» свою «управляшку»



Жильцы нового дома в 140Б микрорайоне в Улан-Удэ захотели сменить организацию, которая обслуживает этот МКД. Договор с управляющей компанией горожане, как выяснилось, заключили в конце июля, а уже в августе провели общее собрание собственников, на котором решили его расторгнуть и подписать новый уже с другой УК.



Люди сослались на то, что вместе с ключами от квартир получили и бюллетени и проголосовали за «управляшку», не раздумывая, и чуть позже решили сменить её.



При этом по закону разорвать договор в одностороннем порядке с компанией ранее, чем через год после начала управления, можно лишь если она плохо выполняет свою работу. В ситуацию пришлось вмешаться Госстройжилнадзору.



Сотрудники ведомства проверили протокол собрания, где голосовали за первую «управляшку», и не выявил никаких нарушений. Никто из жильцов не обращался в суд, чтобы оспорить его и не представил доказательств неудовлетворительной работы организации. В итоге она продолжила обслуживать дом, а второй отказали во внесении изменений в реестр лицензий.





- Это не первый случай, когда жители домов пытаются сменить управляющую организацию до истечения установленного законом срока. Для такого решения должны быть серьёзные причины. Отстаивать свою позицию можно и в суде, но в любом случае требуются доказательства нарушения прав собственников, – пояснил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.



